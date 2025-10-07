Correva spaventata lungo la strada, la cagnolina Stella salvata dalla polizia di Genova

Correva spaventata lungo una strada altamente trafficata quando è stata notata da un'agente di polizia di Genova che l'ha recuperata e messa in sicurezza. E' questa la storia a lieto fine di Stella, una cagnolina salvata dalla strada dopo essere sfuggita al controllo dei suoi padroni.

Era in mezzo alla strada quando Marianna l'ha tranquillizzata e fatta entrare in auto. Poi la cagnolina è stata portata al canile, qui è stato possibile effettuare la lettura del microchip che ha permesso di indiiduare il suo padrone.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook