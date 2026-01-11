Le due velocità del Genoa: in 9 partite De Rossi fa 10 punti, Vieira solo 3

Fine del girone d’andata, mini bilancio a metà campionato. Da dove arrivano i 16 punti che il Genoa ha raccolto nelle prime 19 partite?

Due distinte gestioni tecniche, più un interim. Numeri facili da confrontare, perché Vieira ha guidato il Grifone per le prime 9 gare, De Rossi nelle ultime 9. In mezzo, la partita di Reggio Emilia, preparata da Murgita e Criscito, preciso spartiacque.

Media salvezza per DDR, Patrick senza vittorie

I due Genoa allo specchio. Non c’è proprio partita. Numeri senz’altro affidabili perché l’organico da agosto a oggi è rimasto pressochè invariato, al netto di qualche infortunio qua e là che però non può rappresentare una voce determinante.

Il Grifone di De Rossi stravince il confronto con quello di Vieira. Con DDR i rossoblù collezionano 10 punti, frutto di 2 vittorie con Verona e Udinese, 4 pareggi con Fiorentina, Cagliari, Pisa e Milan e 3 sconfitte con Inter, Atalanta e Roma. Il tutto fa complessivamente oltre un punto a partita, con una proiezione di oltre 42 punti. Con 13 gol realizzati e 15 incassati.

Tutt’altro passo, invece, il Genoa di Vieira, che raggranella soltanto 3 pareggi con Lecce, Como e Parma, non vincendo mai e incassando ben 6 sconfitte da Juventus, Lazio, Bologna, Torino, Napoli e Cremonese, quella costata l’esonero a fine ottobre al francese. Con 4 gol fatti e 13 subiti. Con questo passo, la proiezione parla di neanche 13 punti in un intero campionato.

Da considerare anche che Vieira ha potuto avere voce in capitolo in sede di mercato estivo, disponendo del ritiro pre-campionato a Moena. Al contrario di un De Rossi che non ha certo avuto il tempo come alleato, chiamato a lavorare in corsa con una rosa definita.

Quell’interim vincente con Roberto e Mimmo

Per completare il quadro manca la partita di Reggio Emilia, gestita da Roberto Murgita e Mimmo Criscito. E’ un freddo lunedì di novembre quando il Genoa, appena tolto a Vieira e in procinto di essere affidato a De Rossi, vince a Reggio Emilia, piegando il Sassuolo per 2-1. Allo scadere Ostigard firma quella che diventa la prima vittoria rossoblù in campionato.