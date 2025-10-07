Ospite in casa dell'amica ruba gioielli per oltre tremila euro: 20enne denunciata

I carabinieri della Stazione di Cornigliano al termine di un’attività investigativa hanno denunciato una 20enne italiana per furto e ricettazione. Il fatto scaturisce da una denuncia presentata per furto in abitazione da parte di una 50enne genovese che manifestava la mancanza di due collane in oro dalla sua camera da letto.

Non essendovi tracce di effrazioni, le indagini si sono subito indirizzate su un’amica della figlia ospitata in casa qualche giorno prima, la quale rimasta sola alcune ore ne ha approfittato per asportare i gioielli per poi venderli ad un compro oro della zona per 3360 euro.

I militari hanno sequestrato la refurtiva (recuperata nel predetto esercizio commerciale) e il conto corrente della giovane al fine di recuperare la somma ricavata dalla vendita.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook