Si spoglia davanti a una ragazza in pieno centro e le mostra i genitali: arrestato

Piazza Dante, pieno centro, giovedì sera: una ragazza, mentre camminava sola, si è trovata improvvisamente davanti un uomo di origini straniere che, senza dire una parola, ha iniziato a spogliarsi completamente, esibendo le parti intime e rivolgendosi a lei con gesti osceni.

La vittima ha iniziato a gridare “Aiuto!”, attirando l’attenzione del portiere di uno dei palazzi adiacenti. L’uomo, senza esitare, si è lanciato all’inseguimento del molestatore che nel frattempo era fuggito verso ancora mezzo nudo.

L’intervento del portiere

La ragazza, in lacrime e sotto shock, ha chiamato il 112. In pochi minuti è arrivata la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri, che ha setacciato la zona e ha individuato il responsabile: lo hanno trovato in evidente stato di alterazione e in preda a un comportamento delirante. Immediate le manette ai polsi e il trasferimento in caserma.

Il fermo e la denuncia

La giovane, visibilmente scossa, è stata accompagnata dai militari per sporgere denuncia e ha ricevuto le prime cure del caso. L’uomo, un 42enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico aggravati e molestie sessuali. È ora a disposizione della Procura di Genova.