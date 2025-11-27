Incidente in Sopraelevata e lavori: serata di code alla Foce e in Val Bisagno

Pesanti disagi al traffico a Genova con rallentamenti concentrati alla Foce e in Val Bisagno. Diverse le situazioni: da una parte un incidente che si è verificato sulla Sopraelevata in direzione ponente intorno alle 18,30. A questi rallentamenti si uniscono i lavori in via Di Francia e nella zona di via Balbi, via Rubattino e in via Gramsci tra la Stazione Marittima e la Zecca.

Poi la situazione intorno alle 19,30 è andata a migliorare.