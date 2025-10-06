Processo Morandi, Castellucci torna in aula "online" dal carcere

Nel giorno in cui il pm Cotugno spiega perché i vertici di Autostrade per l'Italia meritano di essere condannati per la tragedia di Ponte Morandi come ha fatto la Cassazione per la strage del bus caduto nel vuoto sul viadotto Acqualonga di Avellino nel 2013, l'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci, che in Campania è stato condannato a sei anni e da aprile è detenuto, si è collegato per la seconda volta al processo Morandi dal carcere di Opera, Milano, per assistere all'udienza.

Omissioni di Avellino sono le stesse di Genova



L'imputato più importante dei 57 alla sbarra a Genova che mesi fa in aula ha dichiarato di sentirsi "responsabile ma non colpevole" nelle scorse settimane ha preannunciato che intende rilasciare nuove dichiarazioni spontanee.

Cotugno, sostenuto in aula anche alla presenza in aula del procuratore Piacente, ha spiegato che fra la tragedia sul viadotto Acqualonga dove ci furono 40 vittime e quella del Polcevera vi sono molte analogie: lì non venne sostituito un guardrail, favorendo così la caduta del bus, a Genova non è stata mai rifatta la pila 9 del ponte Morandi nonostante negli anni '90 si fosse intervenuto sulle pile gemelle 10 e 11. "Le omissioni e mancati controlli all'origine della tragedia di Avellino - ha riferito Cotugno - sono stati reiterati sino al crollo del Polcevera del 2018 e anche dopo".



Le tante analogie fra le due tragedie