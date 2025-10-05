Genova sotto la furia della Tramontana: alberi caduti su auto a Monte Fasce e Pra'

Immagine d'archivio

Le forti raffiche di Tramontana hanno iniziato a flagellare Genova lasciando dietro di sé una scia di danni e interventi d’emergenza. Le prime chiamate ai vigili del fuoco sono giunte nelle ultime ore da due zone della città, Monte Fasce e Pra, dove il vento impetuoso ha provocato la caduta di alberi che si sono abbattuti su automobili parcheggiate.

Danni a persone o cose

Fortunatamente, non si registrano feriti né tra le persone né tra gli animali, ma i danni materiali sono significativi e le operazioni di messa in sicurezza sono in pieno svolgimento. Il primo episodio si è verificato in via Monaco Simone, sulle alture di Monte Fasce, dove un albero sradicato dalle raffiche si è schiantato su un parcheggio privato, danneggiando tre veicoli. Le auto, colpite dai rami e dal tronco, hanno subito danni evidenti, con vetri rotti e carrozzerie ammaccate. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per rimuovere l’albero caduto e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi.

Intervento di polizia locale e vigili del fuoco

La polizia locale ha collaborato transennando la zona per garantire la sicurezza dei residenti e impedire l’accesso al parcheggio fino al completamento delle operazioni. Un secondo episodio si è registrato a Pra, in via Cesare Pavese. Qui, un altro albero abbattuto dal vento ha travolto ben quattro automobili parcheggiate lungo la strada. I veicoli hanno riportato danni significativi, con capote schiacciate e parabrezza frantumati. Anche in questo caso, i vigili del fuoco sono intervenuti con celerità per segare e rimuovere i rami, mentre gli agenti della polizia locale hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada al traffico, deviando i veicoli su percorsi alternativi per consentire le operazioni di bonifica in totale sicurezza.

