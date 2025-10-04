Biker cade a Magliolo, recuperato dall'elicottero e trasportato al Santa Corona

Soccorso elicottero Grifo

Altro incidente in bici sulle alture della Liguria. Un giovane biker è caduto a Magliolo, in provincia di Savona.

Il ragazzo si trovava a bordo della sua due ruote quando, per cause ancora da chiarire, è caduto in un dirupo impervio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, i volontari del soccorso alpino. Ci è voluto diverso tempo per recuperare il giovane, che è stato soccorso dalla Croce verde di Finalborgo e poi trasportato all'ospedale San Corona di Pietra Ligure con l'elicottero Grifo.

Il biker è arrivato in codice giallo, cosciente. Per lui diversi traumi ma non è in pericolo di vita.

