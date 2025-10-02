Droga nel centro storico di Genova, arrestati tre spacciatori

Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri dopo che nella loro abitazione sono stati trovati 51 grammi di crack.

Continuano i controlli dei carabinieri nel Centro Storico di Genova per prevenire e contrastare reati di ogni natura, con particolare attenzione alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione antidroga nella zona, condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Genova Centro, ha consentito di arrestare tre uomini di origine senegalese domiciliati a Genova, trovati in possesso di 51 grammi di crack.

I carabinieri hanno notato movimenti sospetti dei tre in via Prè

Le attività investigative sono partite dall'iniziativa dei militari della Stazione di Genova Maddalena, competente sull'area più delicata del Centro Storico, i quali, durante i quotidiani servizi di pattugliamento del territorio tra i vicoli, hanno notato i movimenti sospetti di alcuni soggetti che stazionavano frequentemente tra la zona di via Prè e piazza della Commenda. I successivi servizi di osservazione e pedinamento nei confronti dei sospetti hanno consentito di apprenderne le abitudini e accertarne l'esatto luogo di dimora, dove i Carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato 51 grammi di crack, in parte già suddivisi in 98 dosi pronte per essere spacciate, nonché in parte rinvenuti nella classica forma di “ostia”, che sarebbe stata poi frazionata.

I tre arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Marassi

In casa sono stati inoltre rinvenuti un bilancino di precisione e vario materiale necessario per il confezionamento della droga, oltre a 540 euro ritenuti il frutto dell’attività di spaccio. I tre soggetti arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Marassi, in attesa dell’udienza di convalida.

