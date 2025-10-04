Lancia bicchieri e prende a pugni gli agenti: arrestato

Prima gli ha lanciato addosso bicchieri e ciotole di vetro, poi li ha colpiti con un pugno. È stato arrestato dalla polizia un giovane marocchino di 25 anni, accusato di resistenza e lesione aggravate a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato con la segnalazione di una guardia giurata

Tutto è iniziato durante il servizio di vigilanza nel centro storico di ieri sera, quando una pattuglia della Quarto Gamma è stata avvicinata da una guardia giurata che segnalava la presenza del 25enne molesto, in evidente stato psicofisico alterato, in un bar di Calata Cattaneo.

All'arrivo degli agenti il ragazzo stava consumando una bevanda alcolica seduto in un tavolo nel dehor. Appena ha visto la polizia avvicinarsi ha iniziato a inveire contro di loro, rispondendo con fare minaccioso e offensivo, senza nessun motivo.

Gli agenti hanno invitato il giovane a spostarsi, ma lui si è alterato

Restio a fornire le proprie generalità, è stato invitato dagli agenti ad allontanarsi dal locale per essere identificato ma all'improvviso, con un gesto repentino, ha scagliato un bicchiere e una ciotola di vetro in direzione del viso degli agenti, per poi colpirli con un pugno in faccia.

Il giovane è stato immediatamente bloccato e ha opposto resistenza scalciando e sbracciando anche dopo essere arrestato. I due agenti sono stati visitati in ospedale e dimessi entrambi con una prognosi di 7 giorni.

