Violenza davanti al pub a Sampierdarena. Minacce, vetrate distrutte e paura: la denuncia

Tre uomini, uno brandisce una spranga con cui spacca le vetrine del pub. L'altro, a petto nudo, chiede all'amico di prendere la pistola. Si sentono le urla di una donna: "Dentro ci sono anche i bambini". È la video denuncia che arriva da un residente di via La Spezia, nel quartiere genovese di Sampierdarena, zona da tempo al centro delle cronache per la sicurezza, o perlomeno quella percepita, che sembra venire a mancare sempre di più.

"Tutti fuori" e poi: "Dammi la pistola"

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i tre soggetti stessero litigando con un uomo che, per sfuggire forse a una eventuale aggressione, si è rifugiato all'interno del pub della via. "Tutti fuori" urla uno dei tre, "dammi la pistola" dice poi all'amico che nel frattempo si è armato di un lungo bastone di legno con cui cerca di spaccare le vetrate del locale. Sotto le urla di una donna: "Ci sono anche i bambini qua, abbiamo chiamato la polizia". Poi si sentono le sirene della polizia in lontananza e i tre si danno alla fuga cercando di salire su un'auto poco più in là.

Si lavora per un osservatorio permanente sulla sicurezza

La sicurezza rimane un tema caldo su cui anche il Municipio lavora da tempo. Questa settimana - fa sapere Michele Colnaghi, presidente del municipio Centro Ovest - c'è stato un incontro con l'assessora alla sicurezza Arianna Viscogliosi e il comandante della polizia locale. "Si è parlato della nascita di un osservatorio permanente, uno strumento per poter monitorare i locali e le situazioni nelle varie piazze e nelle varie vie, in modo da avere sempre un quadro puntuale".

Al momento "vengono intrattenute interlocuzioni settimanali sia con i carabinieri che con la polizia e la polizia locale - continua Colnaghi -, che sta facendo un grande lavoro con diversi presidi fissi come quello di piazza Vittorio Veneto e le pattuglie di quartiere che girano per le strade, azioni rafforzate rispetto al precedente mandato".

Un frame dal video, ripreso da un residente tramite una finestra

