Bimbo caduto da scuola, il dolore del papà: "Da due settimane la nostra vita si è fermata"

L'interno dell'ospedale Gaslini

"Oggi, alle 12.03, sono due settimane che la mia vita si è fermata. Sono due settimane che Aziz (nome di fantasia) manca da casa, è immobile in un letto a combattere per restare in vita". Lo racconta a Primocanale Mohamed, il papà del bimbo di sette anni precipitato dal terrazzo della scuola primaria De Amicis di vico Nicolò da Corte, istituto comprensivo Voltri 1.

"Voglio chiedere scusa a mio figlio"

"In questo momento sono ancora troppo sconvolto da tutto quello che è successo … sono due settimane che mio figlio piccolo cerca suo fratello - continua -. Vorrei tanto chiedere scusa ad Aziz, ma anche a sua madre, a suo fratello, ai suoi zii e zie e soprattutto ai nonni, gli voglio chiedere perdono per aver affidato Aziz a delle persone e un sistema che si è rivelato inaffidabile".

La ricostruzione

Secondo le indagini, quel giorno Aziz è rimasto da solo per almeno 20 minuti. I poliziotti hanno accertato che, prima di arrivare sul cornicione da cui è caduto, il bimbo ha salito una scala senza corrimano. Dopo l'ultimo gradino si è trovato davanti una portafinestra che potrebbe aver aperto lui stesso o aver trovato socchiusa. Una volta sul terrazzo ha scavalcato il parapetto ed è precipitato.

Ieri il sopralluogo a scuola della pm

Ieri, accompagnata dal vice della mobile Federico Mastorci, la pm Patrizia Petruzziello ha ispezionato le aule, le scale e il terrazzo da cui il bimbo è caduto, per ricostruire il percorso compiuto e verificare eventuali carenze strutturali del polo Res, dedicato ai bambini con esigenze educative speciali.

Al momento non è stata ancora ricostruita la filiera di responsabilità e il fascicolo aperto in Procura risulta a carico d'ignoti. Mohamed vuole sapere che cosa è successo, ma soprattutto come sia potuto succedere. "Mio figlio è stato abbandonato" aveva raccontato a Primocanale qualche giorno dopo il ricovero del figlio, "voglio giustizia". Da due settimane il suo bambino di sette anni è in coma, ricoverato all'ospedale pediatrico di Genova Giannina Gaslini. Le sue condizioni sono stabili, ma gravissime.

"Al sistema e alla persona a cui era affidato mio figlio, io non so chi tu sia, se sei un padre o una madre, non auguro di provare neanche una volta quello che sta provando la mia famiglia in questo momento. Voglio giustizia, perché chi ha sbagliato deve sapere che ha rovinato una famiglia, che ogni minuto che passa è una sofferenza insopportabile".

