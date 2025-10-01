Flotilla fermata da Israele, scatta la mobilitazione immediata: presidio in porto

“Se attaccano la Flotilla, blocchiamo tutto”. Detto, fatto. Israele ha abbordato con le sue navi la Flottilla fermando di fatto la missione umanitaria per Gaza ideata a Genova che ha riunito oltre 400 persone e allestito 41 imbarcazioni per portare aiuti al popolo palestinese.
Presidio al varco Albertazzi
Sulla base delle ultime informazioni, l’Unione sindacale di base ha proclamato una mobilitazione immediata che prevede il blocco del porto a partire dalle 22. Alle 21.30 circa la polizia locale ha chiuso via Balbi, via Balleydier e varco Albertazzi. Sono circa 70 le persone che hanno occupato le strade. La mobilitazione andrà avanti fino allo sciopero nazionale di sabato 4 ottobre per far sentire la voce di tutti quelli che si oppongono alla situazione attuale a Gaza.
Il messaggio dei militari israeliani: "Siete in zona di guerra"
"State entrando in una zona di guerra attiva. Se cercherete di forzare il blocco navale, bloccheremo e confischeremo le vostre imbarcazioni e sarete ritenuti pienamente responsabili delle vostre azioni": è il messaggio che l'esercito israeliano ha trasmesso telefonicamente agli attivisti della Global Sumud Flotilla poco prima dell'abbordaggio.
Il comunicato della Flotilla: “Intercettazione illegale”
“Le imbarcazioni della @globalsumudflotilla stanno subendo un’intercettazione illegale.
Le telecamere sono offline e le imbarcazioni sono state abbordate da personale militare. Stiamo lavorando attivamente per confermare la sicurezza e la situazione di tutti i partecipanti a bordo”.
Tajani: "Le operazioni Israele dureranno fino a mezzanotte"
"Le regole di ingaggio della Marina israeliana sono molto chiare, nessun atto di violenza nei confronti delle persone che sono a bordo delle navi della Flotilla. Queste sono disposizioni molto chiare che hanno avuto dal governo. L'operazione è cominciata un'oretta fa e durerà probabilmente fino a mezzanotte - l'una. Poi molto lentamente si procederà verso Ashdod. Dopodiché verranno portati nel porto, fatti scendere dalla nave e verranno poi espulsi da Israele". Lo ha dichiarato a 'Cinque minuti' su Rai1 il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Aggiornamenti:
Ore 21.42: sono circa 70 i manifestanti in continuo aumento
Ore 21.34: chiusa per manifestazione via Balleydier, varco Albertazzi e via Balbi
