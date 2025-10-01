Flotilla fermata da Israele, scatta la mobilitazione immediata: presidio in porto

“Se attaccano la Flotilla, blocchiamo tutto”. Detto, fatto. Israele ha abbordato con le sue navi la Flottilla fermando di fatto la missione umanitaria per Gaza ideata a Genova che ha riunito oltre 400 persone e allestito 41 imbarcazioni per portare aiuti al popolo palestinese.

Sulla base delle ultime informazioni, l’Unione sindacale di base ha proclamato una mobilitazione immediata che prevede il blocco del porto a partire dalle 22. Alle 21.30 circa la polizia locale ha chiuso via Balbi, via Balleydier e varco Albertazzi. Sono circa 70 le persone che hanno occupato le strade. La mobilitazione andrà avanti fino allo sciopero nazionale di sabato 4 ottobre per far sentire la voce di tutti quelli che si oppongono alla situazione attuale a Gaza.

"State entrando in una zona di guerra attiva. Se cercherete di forzare il blocco navale, bloccheremo e confischeremo le vostre imbarcazioni e sarete ritenuti pienamente responsabili delle vostre azioni": è il messaggio che l'esercito israeliano ha trasmesso telefonicamente agli attivisti della Global Sumud Flotilla poco prima dell'abbordaggio.

Il comunicato della Flotilla: “Intercettazione illegale”

“Le imbarcazioni della @globalsumudflotilla stanno subendo un’intercettazione illegale.

Le telecamere sono offline e le imbarcazioni sono state abbordate da personale militare. Stiamo lavorando attivamente per confermare la sicurezza e la situazione di tutti i partecipanti a bordo”.

Tajani: "Le operazioni Israele dureranno fino a mezzanotte"