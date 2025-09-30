Carabinieri Sestri Levante sequestrano 2 kg di hashish

Oltre due chilogrammi di hashish sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante che hanno arrestato un ragazzo di 20 anni. La droga, in panetti e ovuli, era nascosta in un vano condominiale di una palazzina vicino al centro di Sestri.

I carabinieri, scoperto il nascondiglio, hanno atteso l' arrivo dei responsabili e il ragazzo che è andato a ritirare lo stupefacente è stato immediatamente arrestato. Le indagini proseguono perché le forze del'ordine ritengono improbabile che il ragazzo possa essere il solo responsabile della cospicua detenzione di stypefacente con la quale veniva rifornito il Tigullio orientale.

