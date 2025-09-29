Cronaca

Brucia un casolare abbandonato a Vallecrosia, era un rifugio per clochard

Le fiamme sono scaturite dalla zona adibita a cucina
di Redazione

Un grosso incendio ha coinvolto un casolare abbandonato vicino al cimitero di Vallecrosia, noto rifugio dei senzatetto che vivono in zona. È successo qualche minuto dopo le 23 nella serata tra domenica e lunedì.

La struttura, abbandonata da anni, si trova sulla strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ventimiglia. Un lungo intervento per spegnere le fiamme che hanno quasi distrutto completamente il casolare.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da una catasta di legna utilizzata come fuoco di riscaldamento nel locale adibito a cucina. All'interno del casolare non c'era nessuno.

