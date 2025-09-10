Incendio nella notte all'isola ecologica: lungo lavoro dei vigili del fuoco

Paura nella notte a Villanova d'Albenga dove poco dopo la mezzanotte, alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Savona sono giunte numerose chiamate da cittadini preoccupati per alte fiamme e una densa colonna di fumo provenienti da un’isola ecologica dell'entroterra ingauno.

Le operazioni di bonifica sono durate più di due ore

La Sala Operativa ha inviato sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Albenga con il supporto di un’autobotte per la riserva idrica. Dopo circa dieci minuti di lavoro i Vigili del Fuoco sono riusciti ad abbassare le fiamme e, in circa mezz’ora, a spegnere completamente l’incendio grazie anche all’impiego di liquido schiumogeno. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite per altre due ore. Il materiale coinvolto era costituito prevalentemente da cordame nautico.

