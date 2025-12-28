Colpo nella notte, ladri in azione in un'azienda di onoranze funebri a Genova

Colpo nella notte in corso Europa, a Genova, dove due ladri si sono introdotti nelle pompe funebri Maria Rosa Barletta,. Scassinando la porta d'entrata, la coppia si è introdotta portando via un bottino ancora da quantificare.
Indagini in corso
I ladri hanno agito nel buio della notte. Questa mattina il ritrovamento: sul posto è intervenuta la polizia che ora indaga per ricostruire l'accaduto, con l'ausilio delle telecamere presenti nella zona.
IL COMMENTO
Pochi medici, pochi falegnami. E se non si trovassero i politici?
La litania di Genova targata 2026 tra acciaio e porto