Cronaca

Torna alla homepage

Colpo nella notte, ladri in azione in un'azienda di onoranze funebri a Genova

Questa mattina il ritrovamento: sul posto è intervenuta la polizia che ora indaga per ricostruire l'accaduto, con l'ausilio delle telecamere presenti nella zona
20 secondi di lettura
di Aurora Bottino
Immagine d'archivio

Colpo nella notte in corso Europa, a Genova, dove due ladri si sono introdotti nelle pompe funebri Maria Rosa Barletta,. Scassinando la porta d'entrata, la coppia si è introdotta portando via un bottino ancora da quantificare.

Indagini in corso 

I ladri hanno agito nel buio della notte. Questa mattina il ritrovamento: sul posto è intervenuta la polizia che ora indaga per ricostruire l'accaduto, con l'ausilio delle telecamere presenti nella zona.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 01 Marzo 2025

Rapallo, furti con il "ferro morto": i ladri bloccano le porte. Rubati ori e denaro

Due i casi segnalati, la tecnica è la stessa. Gli abitanti si trovavano fuori casa, al ritorno l'amara sorpresa