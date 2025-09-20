Cronaca

Torna alla homepage

Tragico incidente a Borgo Fornari, morto un ragazzo di 26 anni

Al momento si cercano testimoni che abbiano assistito al tragico incidente e si stanno scandagliando le immagini delle telecamere in zona
40 secondi di lettura
di Au, B.

Non ce l'ha fatta David La Corte, 26 anni. È lui la vittima del tragico incidente avvenuto in via IV Novembre a Borgo Fornari nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 settembre.

Inutili i soccorsi 

La sua moto si è scontrata con un'auto che arrivava dal senso opposto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi, il giovane, che abitava in Val Bisagno, non ce l'ha fatta.

Indagini in corso 

Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente: sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso. Al momento si cercano testimoni che abbiano assistito al tragico incidente e si stanno scandagliando le immagini delle telecamere in zona.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 06 Settembre 2025

Incidente mortale sulla statale 28 a Ceva: perde la vita in moto Paolo Gheza

Tragico incidente nella mattina del 6 settembre sulla statale 28 a Ceva per un scontro auto-moto. A perdere la vita è stato il centauro alla guida del mezzo, Paolo Gheza, di 54enne residente a Bestagno in provincia di Imperiia, titolare di E.N.G. Elettrica. L’incidente è avvenuto verso le 11 di mat