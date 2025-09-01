Nascondeva la droga in frigo, arrestato un uomo: in casa aveva 4 chili di cocaina

L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato notato dai finanzieri

In particolare, nel tardo pomeriggio del 27 agosto scorso, i finanzieri della Compagnia di Ventimiglia hanno notato un uomo, già conosciuto per vicende legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre entrava in un appartamento, a Ventimiglia, per uscirne poco dopo. Fermato per un controllo, l’uomo ha consegnato un involucro di cellophane contenente 1,8 grammi di sostanza, che, a seguito di esami speditivi, si è rivelata cocaina.Le operazioni sono state quindi immediatamente estese all’abitazione dalla quale era stato visto uscire, dove i finanzieri hanno trovato e sequestrato 3,8 chilogrammi di cocaina, nascosti all’interno di un armadio e 123 grammi di hashish dentro un frigorifero. E ancora: bilancini di precisione, munizioni, telefoni cellulari e un supporto USB. Sentita l’autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Imperia, che ha assunto la direzione delle attività, ferma restando la presunzione di innocenza, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e possesso abusivo di munizioni.