Scontro auto moto sulla Sp di Cadibona: centauro in codice rosso

Ambulanza e vigili del fuoco in azione

Grave incidente questa mattina sulla Sp 29, all'altezza del passo di Cadibona, nell'entroterra savonese. A scontrarsi, sulla provinciale che è stata spesso teatro di sinistri, un'automobile e una moto.

Ad avere la peggio l'uomo a bordo del mezzo a due ruote. Le sue condizioni sono apparse subito serie, il centauro è stato soccorso e trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto sono intervenuti i militi del 118, i vigili del fuoco e la Polstrada. A soccorrere l'uomo rimasto ferito l'ambulanza della Croce Oro Mare di Albisola e l'automedica. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e che cosa abbia provocato la caduta del motociclista.

