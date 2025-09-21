Incidente in autostrada, traffico bloccato da Altare a Savona

Il traffico è bloccato in autostrada sulla A6 tra Altare e Savona, in direzione sud, per un incidente avvenuto questa domenica mattina intorno alle ore 10.45. A scontrarsi sono state due auto all'altezza del chilometro 119: violento l'impatto, l'incidente ha bloccato le carreggiate autostradali. Per questo è stata subito decisa la chiusura del tratto Altare-Bivio A6/A10 Savona in direzione Savona. L'uscita è obbligata al casello di Altare e la circolazione è dirottata verso la SP29 del Colle di Cadibona.

Preoccupava almeno inizialmente la situazione di autisti e passeggeri presenti all'interno delle due auto: sette in tutto, quattro in una e tre nell'altra. Ma arrivati i soccorsi, il bilancio è solo di un ferito, un uomo portato in codice giallo al San Paolo di Savona. Illesi gli altri passeggeri.

Le operazioni di sgombero della carreggiata potrebbero essere piuttosto lunghe: è atteso l'arrivo di mezzi speciali su quel tratto per poter liberare la carreggiata. Lunghe code si sono formate sulla A6 in direzione Savona.

