Divelta la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle foibe

Ignoti vandali hanno divelto la targa che a Genova ricorda Norma Cossetto, Medaglia d'oro al merito civile, studentessa uccisa a 23 anni dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani nell'ottobre del 1943 dopo essere stata torturata e violentata. La targa era già stata vandalizzata in passato. "Da anni - ha affermato Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio - una minoranza di esagitati tiene in ostaggio la città di Genova. Vandalizzano la targa e postano le loro bravate sui social, certi di rimanere impuniti. Chiediamo alle forze politiche genovesi e non solo, al Comune di Genova, alla Regione Liguria, ai Sindacati, agli studenti, alle associazioni che difendono i diritti delle donne, di condannare con fermezza questi gesti vandalici che non offendono solo il ricordo di Norma, ma colpiscono profondamente la dignità di tutte le donne".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook