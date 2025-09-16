Porto di Genova, i dipendenti occupano Palazzo San Giorgio

I dipendenti dell' Adsp del Mar Ligure occidentale in sciopero per tutta la giornata di oggi, dopo il presidio iniziato questa mattina stanno occupando Palazzo San Giorgio.

Il motivo dello sciopero è il mancato rispetto del contratto nazionale, legato al trasferimento senza preavviso di un funzionario della sede di Genova a quella di Savona. Ma si accompagna a rapporti difficili tra i lavoratori e i vertici dell' ente, spiegano i rappresentanti sindacali che denunciano un clima difficile di tensione che si protrae ormai da anni nella struttura che arriva da due anni di commissariamento e che non è cambiato con l' arrivo del nuovo presidente.

"Stiamo manifestando per il mancato rispetto del contratto nazionale in tanti riteniamo che sia stato violato l' articolo 55 in merito a un trasferimento senza preavviso - spiegano le rsa - ma ci sono anche altri elementi: il livello dei rapporti fra noi sindacati e amministrazione non sono più quelli di un tempo, quando l' ente era più collaborativo".



I lavoratori a Palazzo San Giorgio sono collegati in video con le altre Adsp italiane che dalle 11 alle 13 avevano indetto assemblea in solidarietà con i colleghi genovesi.

