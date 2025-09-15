A26, auto ferma nel cambio di carreggiata: lunghe code verso Genova

Fino a otto chilometri di coda questa mattina sulla A26 Genova - Gravellona Toce dopo che un'auto è andata in panne mentre transitava sul lungo cambio di carreggiata presente sulla tratta, tra Ovada e Masone.
Bloccato il traffico in direzione Genova
Alle 9 si registrano sette chilometri di coda. Il veicolo sarebbe rimasto fermo intorno alle 7 e 15, bloccando a tutti gli effetti il traffico in direzione Genova.
(Notizia in aggiornamento)
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Ex Ilva, Genova sempre più nei guai: governo confuso e Salis reticente
Evviva le “isolette pedonali diffuse” da provare ogni mese nei quartieri