A26, auto ferma nel cambio di carreggiata: lunghe code verso Genova

Bloccato il traffico in direzione Genova per più di mezz'ora
di Aurora Bottino

Fino a otto chilometri di coda questa mattina sulla A26 Genova - Gravellona Toce dopo che un'auto è andata in panne mentre transitava sul lungo cambio di carreggiata presente sulla tratta, tra Ovada e Masone. 

Bloccato il traffico in direzione Genova 

Alle 9 si registrano sette chilometri di coda. Il veicolo sarebbe rimasto fermo intorno alle 7 e 15, bloccando a tutti gli effetti il traffico in direzione Genova. 

(Notizia in aggiornamento)

