A26, il meteo fa annullare prevista chiusura allacciamento A10

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole nell'Alessandrino e l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, che era prevista dalla mezzanotte di oggi fino alle 4 di giovedì.

Lo comunica autostrade specificando che saranno così regolarmente accessibili le aree di servizio Stura Ovest e Turchino Ovest, che si trovano lungo tale tratto.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook