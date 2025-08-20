Cronaca

A26, il meteo fa annullare prevista chiusura allacciamento A10

Resta aperta Genova-Gravellona tra allacciamento D26 e A10
di An.De.

 

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole nell'Alessandrino e l'allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova, che era prevista dalla mezzanotte di oggi fino alle 4 di giovedì.
 
Lo comunica autostrade specificando che saranno così regolarmente accessibili le aree di servizio Stura Ovest e Turchino Ovest, che si trovano lungo tale tratto.
 
