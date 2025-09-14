Ruba l'orologio di un uomo al semaforo poi scappa nel Bisagno: arrestato

È stato trovato e arrestato il ladro che nel pomeriggio ha scippato l'orologio a un uomo in via Canevari e si è dato alla fuga gettandosi nel greto del Bisagno. È successo nel primo pomeriggio, sul posto oltre alla polizia anche i vigili del fuoco, interpellati per un eventuale soccorso mai avvenuto.

Il ladro è scappato nel greto del Bisagno

Del criminale, nel Bisagno, non c'era traccia. Dalle prime informazioni, l’uomo avrebbe sfilato il costoso orologio alla vittima, un turista giapponese, intenta ad attraversare al semaforo. A quel punto sarebbe scattato un inseguimento finito poi con il malvivente che si è buttato nel greto del torrente, correndo verso la parte coperta del torrente, verso Brignole.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, ferito dopo la caduta da diversi metri di altezza, si sarebbe nascosto in attesa che la polizia finisse le ricerche. Passate diverse ore, convinto che la strada fosse libera, il ladro è uscito allo scoperto: dall’altra parte della copertura, ad attenderlo, c’era la polizia.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook