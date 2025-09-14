Frana a Sestri Ponente, strada chiusa: 30 famiglie isolate

Una recente frana: immagine di repertorio

Frana questa mattina a Genova, in via Monte Timone a Sestri Ponente: a causa del distaccamento di alcuni massi è stata totalmente interrotta la viabilità. La chiusura, comunica la polizia locale, è tra il civico 5 di Via Gneo fino all'intersezione con Via Monte Timone, tra il civ.2 ed il civ. 34. Trenta in tutto le famiglie isolate: 10 in via monte Timone e 20 in località Gneo.

Si studia strada alternativa

"Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, che hanno chiuso la strada e sono in attesa dell’arrivo di una ruspa di Aster Strade per la rimozione dei massi", informa l'assessore alla protezione civile del comune di Genova Massimo Ferrante. "È in corso la verifica della stabilità della ripa sovrastante, dove sono visibili ulteriori massi potenzialmente instabili". Per riuscire a collegare la zona, è in fase di valutazione una viabilità alternativa tramite strada sterrata che costeggia l’area della discarica di Scarpino e si immette in via Militare di Borzoli, consentendo di scendere verso Borzoli o, in alternativa, verso Pegli (via Lencisa – San Carlo di Cese).

