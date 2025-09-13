Smartphone rubato ritrovato con l'aiuto della tecnologia: denunciati tre giovani

Durante la notte scorsa, intorno alle 3:30, gli agenti delle volanti di Cornigliano e San Fruttuoso sono intervenuti in piazza delle Erbe a seguito di una segnalazione per soccorrere un 22enne genovese derubato del telefono cellulare. Il giovane ha raccontato di essere stato distratto da due ragazzi che gli hanno sottratto il telefono prima di darsi alla fuga.

Grazie all'applicazione “DOV'E” del cellulare rubato, le forze dell'ordine sono riuscite a localizzarne la posizione nei Giardini Luzzati, dove si sono subito diretti. Durante il tragitto, la polizia ha intercettato due giovani corrispondenti alla descrizione fornita, mentre nei giardini è stata trovata una loro amica in possesso del telefono appena rubato. I due ragazzi sono stati denunciati per tentato furto in concorso mentre la ragazza è stata denunciata per ricettazione.

