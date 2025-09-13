Grazie alla denuncia di Primocanale al via demolizione tugurio ex Mondobimbo di Punta Vagno

La struttura posta sotto sequestro

É stato un buco nero e una vergogna per anni ma grazie alla denuncia in diretta il 28 agosto e sui social di Primocanale la prossima settimana Autorità Portuale demolirà il capannone dell’ex Mondobimbo di Punta Vagno alla Foce usato come dormitorio dai senza tetto della zona.

L’annuncio dalla stessa sindaca Salis che ha voluto ringraziare pubblicamente il presidente di autorità portuale Paroli per la tempestività dell’intervento.

La decisione accolta con soddisfazione dal barista del vicino chiosco che ringrazia Primocanale, “senza il vostro intervento non sarebbe successo nulla”.

Una demolizione che però non cancella gli anni di abbandono in cui è stata lasciata l’area da parte dell’ex giunta comunale di Bucci e Piciocchi e della stessa autorità portuale allora diretta da presidente Signorini.

La vicenda inevitabilmente avrà strascichi legali perché autorità portuale avrebbe incassato per due anni il canone di affitto di 10 mila euro da parte dell’imprenditore che nel 2021 aveva rilevato il capannone nonostante palazzo Tursi avesse chiesto e ottenuto dallo stesso Stornello la regolarizzazione del capannone che inspiegabilmente, visto l’attività svolta per decenni da Mondobimbo non risultava essere mai stato accatastato.

Una beffa per il nuovo concessionario a cui poi è stato chiesto di pagare anche le spese della demolizione, per questo l’uomo si è rivolto ai giudici del Tar. “Ho subito un danno e ora rischio di subire anche la beffa di pagare la demolizione di un manufatto di cui non ho mai usufruito” denuncia a Primocanale.

L’imprenditore, attivo del mondo della ristorazione, sognava di realizzare nell’area un rimessaggio di moto d’’acqua con annesso un punto ristoro.

