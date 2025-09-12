Violenza nei vicoli, uomo accoltellato con un coccio di bottiglia in via Prè

Un uomo è stato accoltellato intorno alle 11 di questa mattina in via Pra', nel cuore dei vicoli di Genova. La violenza sarebbe nata da una lite nata tra due uomini a qualche metro da uno del ristorante della via: dopo un acceso scambio, tra cui insulti e minacce, uno dei due contendenti ha rotto una bottiglia e ha aggredito l'altro con uno dei cocci.

I soccorsi

A dare l'allarme sono stati i commercianti della zona: sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino per diverse ferite da taglio alle braccia. Presente anche la polizia, che ha subito avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e rintracciare l'aggressore, fuggito subito dopo che l'uomo si è accasciato davanti alle porte del locale.

(Notizia in aggiornamento)

