Trovato morto nel greto a Sestri Ponente: quei 15 minuti di buco che lasciano il dubbio

È ancora un giallo la morte di Mohammad Mofazzal, il 27enne bengalese trovato senza vita all’alba di domenica, nel greto del rio Molinassi a Sestri Ponente. Una telecamera di sorveglianza, programmata per scattare un fermo immagine ogni 15 minuti, ha ripreso il giovane seduto su un muretto alto circa tre metri poco prima del decesso. Nel fotogramma successivo, però, Mohammad non appare più, lasciando un “buco” di 15 minuti che alimenta dubbi su cosa sia accaduto in quel lasso di tempo.

La vittima, che lavorava saltuariamente in subappalto per Fincantieri e viveva nelle vicinanze con un connazionale, potrebbe aver perso la vita in un tragico incidente, ma le indagini non escludono altre ipotesi.

L’autopsia per chiarire le cause della morte

L’autopsia sarà condotta per determinare le cause esatte del decesso. Un primo esame esterno sul corpo ha evidenziato una profonda ferita alla testa, compatibile con una caduta accidentale dal muretto. L’ipotesi principale degli inquirenti è che Mohammad, seduto sul bordo, possa essere caduto all’indietro, precipitando nel greto del rio Molinassi. Tuttavia, il sostituto procuratore Giuseppe Longo, che coordina le indagini, mantiene aperte tutte le piste investigative. I carabinieri del reparto operativo e della compagnia di Sampierdarena stanno lavorando per ricostruire gli ultimi momenti della vita del giovane.

Indagini e testimoni

Le indagini si concentrano sulla ricerca di testimoni e ulteriori immagini di sorveglianza che possano chiarire se Mohammad fosse solo o in compagnia prima della tragedia. Vicino al luogo del ritrovamento si trova un pub molto frequentato, che chiude alle 2 di notte. L’autopsia sarà cruciale per stabilire l’orario approssimativo della morte e verificare se l’evento sia avvenuto dopo la chiusura del locale. Le immagini della telecamera, che non mostrano altre persone nei 15 minuti successivi al fermo immagine in cui Mohammad è visibile, rafforzano l’ipotesi di una caduta accidentale. Tuttavia, quel “buco” di 15 minuti lascia spazio a interrogativi: cosa è successo in quell’intervallo? Il giovane era davvero solo?