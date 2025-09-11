Valbrevenna, lite tra amici finisce a coltellate

Paura in Valbrevenna dove una lite tra giovani amici è finita con un accoltellamento. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i due, di 29 e 25 anni, abbiano iniziato a litigare quando, al culmine della rabbia, uno dei due ha preso un coltello dalla cucina e ha colpito l'altro alla coscia. A quel punto l'aggressore si sarebbe ferito autonomamente al braccio. È successo qualche minuto dopo le sei del mattino in un appartamento sulla Statale.

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il 118 con le ambulanze della Croce Rossa di Torriglia e della Croce Verde di Casella insieme all'automedica Golf 2. I due giovani sono stati soccorsi e stabilizzati. Uno è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, l'altro in codice giallo al Galliera. Nessuno dei due risulta in gravi condizioni.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Non si esclude l'ipotesi che i due fossero sotto l'effetto di droga o alcol.

