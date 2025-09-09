Auto senza nessuno a bordo finisce sui binari a Pontetto. Treni in ritardo

Paura a Pontetto dove un'auto senza nessuno a bordo è finita sui binari all'altezza del passaggio bloccando il traffico ferroviario. Dalle telecamere presenti i tecnici di Rfi hanno notato il mezzo fermo sulla tratta: secondo i primi accertamenti sembrerebbe che il veicolo, inizialmente parcheggiato in via Mazzini, si sia spostata dopo un guasto al freno a mano. L'auto è stata notata dai tecnici di Rfi tramite le telecamere.

Questa mattina il tragico incidente in via Borgoratti, a Genova

Una notizia che riporta alla tragica morte di una donna di 72 anni, Fulvia Minetti, avvenuta proprio questa mattina in via Borgoratti. L'anziana è deceduta dopo essere stata travolta e schiacciata da un'auto senza conducente, in movimento. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto: ancora non è chiaro se si sia trattato di una disattenzione da parte del proprietario, un genovese, o un guasto.

Qui l'immagine di dove era parcheggiata l'auto prima di iniziare a muoversi in retromarcia e superare le barriere.

Treni fermi e ritardi sulla linea Genova - Sestri Levante

Intanto sulla linea Genova - Sestri Levante stop ai treni dalle 15 fino alle 15.50, tempo necessario alla rimozione del veicolo e rintracciare la proprietaria dell'auto.

