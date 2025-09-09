Donna muore schiacciata da un'auto parcheggiata senza freno a mano a Borgoratti

Tragedia in via Borgoratti a Genova dove una donna è morta schiacciata da un'auto ripartita dopo essere stata parcheggiata, in discesa, senza freno a mano. È successo qualche minuto prima delle 7:30 di questa mattina, all'altezza della farmacia San Rocco. La vittima aveva 72 anni.

Stando ai primi accertamenti condotti sembrerebbe che il mezzo, inizialmente parcheggiato sulla strada poco lontano dai cassonetti, abbia iniziato a spostarsi all'indietro forse dopo un guasto al freno a mano, travolgendo l'anziana che camminava sul marciapiede e schiacciandola contro il muro. Il conducente non era a bordo quando l'auto si è spostata in retromarcia con una traiettoria obliqua e, a causa della pendenza della strada, ha raggiunto il lato opposto travolgendo la 72enne.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l'ambulanza della squadra emergenze 821 e l'automedica Golf 1: subito è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto la donna da sotto l'auto e l'hanno consegnata alle cure dei sanitari. Per lei però, non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione, continuati per quasi mezz'ora: il medico non ha potuto far altro che constatarne la morte.

Indagini in corso

Sul posto anche la polizia locale che ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia e ha avviato i rilievi del caso. Via Borgoratti è stata riaperta qualche minuto dopo le 10. Il proprietario della macchina è stato identificato e rintracciato ed è risultato negativo ai test sulla presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Ora spetta alla sezione infortunistica della polizia locale capire se il freno a mano abbia subito un guasto o se si sia trattato di una disattenzione dell'uomo.

