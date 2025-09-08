Parcheggiatori abusivi per l'Ocean Race, due denunce

Mattinata di interventi delle volanti della polizia di Stato nell’area del Porto Antico, in concomitanza con i potenziati servizi di sicurezza legati alla manifestazione internazionale Ocean Race, che ha attirato circa 1500 spettatori.

L’operazione è scattata a seguito di segnalazioni relative a parcheggiatori abusivi e persone moleste nel parcheggio dell’Acquario.

Gli agenti hanno denunciato due cittadini senegalesi: un 59enne per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione e un 19enne per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e violazione del divieto di occupazione di spazi pubblici. Entrambi sono stati sanzionati per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.





All’arrivo degli operatori nel parcheggio dell’Acquario, i due individui sono stati sorpresi mentre cercavano di nascondersi tra le auto in sosta. Il 19enne è stato fermato per l’identificazione, mentre il 59enne ha tentato la fuga, opponendo resistenza agli agenti con gomitate e gesti scomposti. Con l’ausilio della polizia locale, l’uomo è stato bloccato e condotto in Questura. Durante la perquisizione, è stato trovato in suo possesso uno smartphone di provenienza sospetta, e sono in corso accertamenti per identificarne il proprietario. Il denaro contante rinvenuto addosso ai due, presumibilmente frutto dell’attività illecita, è stato posto sotto sequestro.

Nello stesso contesto, un terzo individuo, un 31enne senegalese senza fissa dimora, è stato fermato per aver molestato persone nel parcheggio e in coda alla biglietteria dell’Acquario. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, violazione di un ordine di allontanamento e ubriachezza.