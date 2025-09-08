Camion si ribalta sulla statale della Fontanabuona: ferito l'autista

Un camion che trasportava spazzatura si è rovesciato per cause ancora in fase di accertamento sulla statale 225 "della Fontanabuona", nel Comune di Cicagna. L'incidente è avvenuto sul rettilineo di Ferrada in direzione Chiavari.
I soccorsi
Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica: l'autista è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Il caso D’Alema e l’incapacità dell’Ue di guardare il mondo con occhi diversi
Genova al centro dei tanti misteri sulle Brigate rosse e il sequestro Moro