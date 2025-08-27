Camion si ribalta in A10 tra Albisola e Celle Ligure. Si viaggia su una corsia

Incidente stradale in A10 per un camion ribaltato tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. Lo schianto è avvenuto all'altezza del km 33+100. Si registrano 8 km di coda a partire dalla complanare di Savona. Chi viaggia in direzione di Genova, deve uscire ad Albisola e può rientrare in autostrada a Celle Ligure. In alternativa, a chi proviene da Ventimiglia, consigliamo di percorrere la A6 Torino-Savona, immettersi sulla A21 Torino-Brescia in direzione di Milano per poi prendere la A26 dei Trafori verso Genova. Il conducente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e l'Asl. Il mezzo trasportava carne e i tecnici dovranno valutare se la merce è destinata al macero.

Aggiornamenti

17.00 Aperta una corsia

