Rientro dalle vacanze: domenica di lunghe code sulle autostrade liguri

Domenica di inizio settembre che segna il rientro verso le città di ancora numerosi vacanzieri e di chi ha deciso di trascorrere il fine settimana nelle località turistiche delle Riviere Liguri. Sulla A7 resta attivo il cantiere in direzione Genova con la chiusura dell'uscita per Busalla per chi arriva da Milano e il conseguente restringimento di carreggiata. Lavori che andranno avanti fino all'11 settembre.

Gli aggiornamenti

Ore 19,50 - In A10 coda di 13 km tra Feglino e Savona in direzione Genova causa traffico intenso. In A10 code a tratti tra Varazze e il bivio con la A26 per traffico intenso. In A10 rallentamenti tra Genova Pegli e il bivio con la A10 a causa di un veicolo in avaria. In A12 coda a tratti tra Chiavari e il bivio con la A7.

Ore 19,15 - In A10 coda di 13 km tra Feglino e Savona in direzione Genova causa traffico intenso. In A10 code a tratti tra Varazze e il bivio con la A26 per traffico intenso. In A12 coda a tratti tra Chiavari e il bivio con la A7.

Ore 18,45 - In A10 coda di 10 km tra Spotorno e Savona in direzione Italia causa traffico intenso. In A10 code a tratti tra Varazze e il bivio con la A26 per traffico intenso. In A12 coda a tratti tra Chiavari e il bivio con la A7.

Ore 17,45 - In A10 coda di 8 km tra Spotorno e Savona in direzione Italia causa traffico intenso. In A10 coda tra Varazze e il bivio con la A26 per traffico intenso. In A10 coda di un km tra Bordighera e il confine di Stato in direzione Francia causa traffico intenso. In A12 un km di coda causa incidente tra Genova Nervi e Recco. In A12 coda tra Chiavari e il bivio con la A7 per traffico intenso. In A26 coda a tratti tra il bivio con la A10 e Ovada.