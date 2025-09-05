Portate via dal torrente durante un'esondazione, recuperate in mare due auto

Erano state portate via dal torrente Pora durante l'ondata di maltempo di maggio scorso a Finale Ligure, segnalate nei giorni scorsi e oggi finalmente rimosse dal fondale marino. Le carcasse di due auto sono state recuperate dal mezzo navale Porto Vado VIII della ditta Transmare srl, concessionaria del servizio antinquinamento del porto di Savona e Vado Ligure.

La zona è stata interdetta alla navigazione per la durata dell'intervento

Le autovetture erano state segnalate alla Guardia costiera di Savona nei giorni scorsi. Il miglioramento delle condizioni meteo marine ha permesso lo svolgimento in sicurezza delle operazioni nella giornata odierna. La zona interessata è stata interdetta alla navigazione e a ogni altra attività balneare ed è stata vigilata durante le operazioni dal mezzo nautico della Guardia costiera G.C. B 155.

I proprietari delle auto sono stati rintracciati e avvisati

Le due autovetture, di cui la Capitaneria di porto di Savona aveva rintracciato i proprietari grazie alla collaborazione del Comune di Finale Ligure, erano finite in mare lo scorso maggio a seguito dell’evento alluvionale che aveva colpito la zona del ponente ligure ed erano state trascinate a seguito dell’esondazione del torrente Pora. Tale intervento rientra nell’ambito delle attività istituzionali della Guardia costiera ai fini della tutela dell’ambiente marino.