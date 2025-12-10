Pensavano di avere l'influenza, invece erano intossicati dal gas: famiglia all'ospedale, anche due bimbi

Paura in un appartamento di Castelletto dove una famiglia di quattro persone è stata soccorso per intossicazione da monossido di carbonio.

L'ambulanza della Croce Bianca genovese è stata chiamata questa mattina intorno alle 6:30 in via Cesare Cabella, per quella che sembrava apparentemente una sindrome influenzale: gli inquilini riferivano infatti nausea e capogiri, oltre al padre, trovato dai soccorritori sdraiato a terra, con difficoltà a camminare.

I vigili del fuoco hanno trovato un'alta concentrazione di CO

L'esperienza dei Soccorritori e l'analisi della sintomatologia hanno fatto concentrare i sospetti su una possibile intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco, intervenuti nel giro di poco, hanno confermato l'ipotesi rilevando un'alta concentrazione di CO, per cause ancora in fase di accertamento.

All'ospedale padre madre e i bambini di 3 e 11 anni

Il padre, un uomo di 43 anni è stato ospedalizzato in codice giallo presso il pronto soccorso del Policlinico San Martino, i suoi due figli di 3 e 11 anni in codice giallo presso l'ospedale Gaslini accompagnati dalla madre, che è stata ospedalizzata in un secondo tempo per stare con i bambini.