Arrestato a Genova un trafficante di droga latitante da tre anni

La Polizia Locale di Genova ha portato a termine un'importante operazione investigativa che ha condotto all'arresto di un cittadino extracomunitario di 25 anni, ritenuto uno dei principali fornitori degli spacciatori attivi nel centro storico. L'uomo, su cui gravava un ordine di carcerazione definitiva, era latitante da oltre tre anni.

In casa 232 dosi di crack, suddivise in sacchetti pronti per la vendita

Nei giorni prima dell'arresto il personale della polizia locale ha predisposto servizi mirati di osservazione dell'uomo, che hanno permesso di individuarne l'abitazione e di controllarne i movimenti. Lo scorso martedì 2 settembre, dopo aver atteso che l'extracomunitario uscisse dall'abitazione, gli agenti hanno proceduto al suo fermo. All'interno dell'abitazione, l'uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 232 dosi di crack, suddivise in sacchetti pronti per la vendita. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 472 grammi di cocaina e 172 grammi di eroina.

Cocaina in ogni suo stadio della filiera di preparazione

La cocaina in particolar modo è stata rinvenuta in ogni suo stadio della filiera di preparazione, ovvero sia sotto sia sotto forma di cocaina pura in pietra, pronta per essere cucinata, che sotto forma di crack in dischi nonché in dosi confezionate pronte per essere vendute ai pusher che operano su strada. Nel complesso è stato sequestrato un quantitativo di sostanza stupefacente pari a circa 762,00 grammi (589 grammi di cocaina e 172 grammi di eroina). Sono stati inoltre trovati e sequestrati 5.680 euro, provento dell'attività di spaccio e materiali e strumenti per preparazione, taglio ed confezionamento degli stupefacenti. Il Pm di turno ha disposto che l'uomo venisse associato presso la casa circondariale di Marassi in attesa di convalida. Contestualmente veniva data esecuzione dell'ordine di carcerazione (due anni e un mese di reclusione) per reati inerenti agli stupefacenti dal marzo del 2022.

