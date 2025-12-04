Ex-ilva, annullata la contromanifestazione a Cornigliano

"Apprendo dalla diretta (ancora attualmente in atto) di Primocanale che i manifestanti hanno minacciato e compiuto azioni violente e danno delle cose e verso le forze dell'ordine. Apprendo inoltre che stanno per bloccare la Stazione Brignole e questo è un atto antidemocratico e molto grave. Nessuno li sta fermando, questo è altrettanto grave. La violenza, non è mai giustificata. La gente ha paura e per questo motivo sospendo l'incontro in piazza Massena previsto per questo pomeriggio. Io sono dalla parte della legalità, del rispetto e della democrazia".







È il comunicato dell'organizzatrice dell'iniziativa popolare lanciata nei giorni scorsi: "I bambini e gli anziani sono sacri e inviolabili. Sono dalla parte dei lavoratori e ne difendo i diritti, ma nessuno può far valere le proprie ragioni calpestando quelle degli altri - spiega la cittadina - Ho accolto le lacrime di madri che non potevano portare i figli malati di cancro in ospedale per le cure perché le strade erano bloccate, di commercianti che non hanno potuto alzare la saracinesca e quindi non hanno lavorato né portato a casa uno stipendio. Non si può pretendere solidarietà dagli altri se, nel momento del bisogno, non si è i primi a non dimostrarla verso categorie altrettanto fragili e non tutelate". In questi giorni altri residenti e commercianti di Cornigliano lamentano un vistoso calo del traffico e di conseguenza degli affari.