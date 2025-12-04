Incidente dopo scambio di carreggiata in A7, traffico bloccato fra Busalla e Bolzaneto

Traffico bloccato sull'autostrada A7 Genova - Milano per un incidente che si è verificato intorno al km 117, tra Busalla e Genova.

L'incidente riguarda un mezzo pesante, un'autocisterna che si è scontrata contro i guardrail mentre procedeva in direzione Genova. Fortunatamente, l'autista del mezzo non ha riportato gravi ferite, tanto da aver rifiutato il soccorso in ospedale.

L'incidente si è verificato poco dopo uno scambio di carreggiata: il mezzo trasportava gasolio, che si è parzialmente sparso sulla strada. I tecnici sono al lavoro per cercare di riassorbire il carburante il più in fretta possibile, e liberare la corsia di sorpasso.

Traffico bloccato in direzione di Genova, con code che hanno raggiunto i 7 km tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. In alternativa a chi è diretto a Genova/Livorno e Ventimiglia, consigliamo di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e successivamente la A10 Genova-Savona.

in aggiornamento