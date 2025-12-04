Ex Ilva, scontri davanti alla prefettura: attacco alle grate, lacrimogeni dalla polizia

Durante il corteo della ex Ilva a Genova i manifestanti hanno staccato la grata metallica che la polizia aveva messo a difesa della prefettura, agganciando un cavo d'acciaio a uno dei grandi macchinari che vengono usati per spostare l'acciaio in fabbrica. La polizia ha risposto sparando alcuni lacrimogeni, Incendiati alcuni pneumatici.

Ferito un operaio

