Ex Ilva, scontri davanti alla prefettura: attacco alle grate, lacrimogeni dalla polizia

Durante il corteo della ex Ilva a Genova i manifestanti hanno staccato la grata metallica che la polizia aveva messo a difesa della prefettura, agganciando un cavo d'acciaio a uno dei grandi macchinari che vengono usati per spostare l'acciaio in fabbrica. La polizia ha risposto sparando alcuni lacrimogeni, Incendiati alcuni pneumatici.
Ferito un operaio
Un operaio Fiom è stato ferito alla testa durante il teso confronto in atto tra manifestanti e polizia davanti alla prefettura di Genova. L'operaio ha una ferita alla testa, probabilmente è stato colpito dal lancio di un fumogeno. Intanto i manifestanti, con un mezzo da lavoro, hanno staccato una parte degli alari a protezione della prefettura. In precedenza i manifestanti al grido di "Urso sei un codardo" e "Urso vaff..." avevano intonato cori
contro il ministro delle Imprese.
contro il ministro delle Imprese.
IL COMMENTO
Niente presepe a Tursi. Non c'era posto per loro, neanche a Genova?
Ex Ilva, azienda senza futuro: così vince la cattiva politica