Cronaca

Torna alla homepage

Colto da un malore in bici, grave all'ospedale

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno subito allertato il 118
34 secondi di lettura
di Au. B.

Grave incidente in bici per un uomo che questa mattina percorreva sulla via nuova di Peagna, a Ceriale. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto qualche minuto prima delle 11, anche se dalle prime informazioni sembrerebbe che non siano coinvolti altri mezzi. Per questo tra le ipotesi c'è quella di un malore.

I soccorsi 

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno subito allertato il 118. Sul posto un'ambulanza e l'automedica. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 
TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 12 Agosto 2025

Scontro tra un'auto e una bici a Calizzano, ciclista in codice rosso al Santa Corona

Un grave incidente si è verificato a Calizzano, dove un’auto ha violentemente urtato un ciclista, un uomo di circa 60 anni. Il ciclista ha subito traumi significativi, richiedendo un intervento immediato. I soccorsi Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza della Croce Verde di Murialdo,