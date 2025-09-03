Colto da un malore in bici, grave all'ospedale

Grave incidente in bici per un uomo che questa mattina percorreva sulla via nuova di Peagna, a Ceriale. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto qualche minuto prima delle 11, anche se dalle prime informazioni sembrerebbe che non siano coinvolti altri mezzi. Per questo tra le ipotesi c'è quella di un malore.

I soccorsi

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno subito allertato il 118. Sul posto un'ambulanza e l'automedica. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.