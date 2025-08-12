Cronaca

Scontro tra un'auto e una bici a Calizzano, ciclista in codice rosso al Santa Corona

di An.De.
Un grave incidente si è verificato a Calizzano, dove un’auto ha violentemente urtato un ciclista, un uomo di circa 60 anni. Il ciclista ha subito traumi significativi, richiedendo un intervento immediato.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza della Croce Verde di Murialdo, l’automedica del 118 e i carabinieri per i rilievi. Vista la criticità delle condizioni, l’elicottero Grifo ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
 
