Cronaca

Torna alla homepage

Carcere di Marassi, detenuto denuncia di essere stato picchiato dai compagni di cella

1 minuto e 7 secondi di lettura
di redazione

Ancora un detenuto picchiato da altri compagni di cella nel carcere di Marassi. A denunciarlo è Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia penitenziaria. L'uomo, 45 anni, ha presentato una querela dicendo di essere stato aggredito da altre tre persone che avrebbero anche tentato di violentarlo.    In Procura non hanno ancora ricevuto gli atti e quindi non è stato formalmente aperto un fascicolo. La vittima è stata accompagnata nel centro clinico di Marassi dove è stata ricoverato mentre i tre aggressori sono stati isolati in via precauzionale.

"La polizia penitenziaria, stremata nelle forze e mortificata nel morale - sottolinea Pagani - da otto giorni è già alle prese con la protesta del reparto Alta Sicurezza. Tutto questo è il segno tangibile dello stato di degrado delle carceri, che non può essere affrontato con interventi meramente repressivi, come l'introduzione del reato 'impossibile' di rivolta. Occorre agire soprattutto sulla prevenzione attraverso l'umanizzazione delle condizioni di lavoro degli operatori e della detenzione".

L'episodio di oggi ricorda, vagamente, quello dello scorso 4 giugno: quel giorno un ragazzo di 18 anni era stato seviziato e torturato da quattro detenuti convinti che fosse un pedofilo. Dopo l'aggressione la procura aveva chiesto e ottenuto l'arresto di quattro detenuti per violenza sessuale di gruppo e tortura.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 28 Agosto 2025

Caos nel carcere di Marassi, detenuti ‘Alta Sicurezza’ in protesta

Caos al carcere di Genova Marassi, detenuti ‘Alta Sicurezza’ in protesta – Situazione altamente pericolosa e fuori controllo. Ci viene segnalato dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Genova Marassi che, da diversi giorni, la popolazione detenuta – in par
Venerdì 22 Agosto 2025

Carcere di Marassi, detenuto salvato da un'agente della penitenziaria

Un detenuto ha tentato il suicidio impiccandosi mezz’ora prima della mezzanotte tra il 20 ed il 21 agosto nella sua cella nel carcere di Marassi, ma la polizia penitenziaria se n’è accorta e lo ha salvato. Il detenuto, di origine nordafricana, ha pianificato la sua morte tentando di eludere la sorve
Mercoledì 20 Agosto 2025

Atti di autolesionismo in carcere: detenuto ingerisce detersivo, gravissimo

Lo riferisce il segretario regionale del sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria Fabio Pagani denunciando che "aumentano a Villa Andreino gli eventi critici"