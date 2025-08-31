Cronaca

Incendio in uno stabilimento balneare a Savona: a rischio esplosione 4 bombole gpl

1 minuto e 0 secondi di lettura
di a.p.

Un incendio ha interessato uno stabilimento balneare di Savona. L'allarme è scattato poco prima delle 15 in via Nizza. Il rogo ha coinvolto anche quattro bombole gpl. Tante le chiamate di preoccupazione arrivate alla centrale dei vigili del fuoco da chi si trovava in quel momento in spiaggia.

I vigili del fuoco, una volta giunti sul luogo, hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l'area allontanando i presenti. Non si registrano feriti né persone intossicate.

Contemporaneamente hanno provveduto a raffreddare le bombole con un ingente quantitativo di acqua per evitare che l'aumento di pressione dovuto al calore potesse provocare scoppi e relative esplosioni. I tecnici del gas hanno provveduto a mettere in sicurezza gli impianti per quanto di loro competenza.

Secondo quanto ricostruito le fiamme hanno avuto origine nella cucina esterna della struttura balneare andando a propagarsi rapidamente all'area circostante dove si trovavano le quattro bombole gpl. Il rogo ha interessato anche alcune palme ad alto fusto. L’incendio ha interessato anche condutture del gas, motivo per cui è stato richiesto l’intervento dei tecnici di Italgas. 

Martedì 05 Agosto 2025

Incendio in uno stabilimento balneare ad Albissola, rogo partito da un compressore ad aria

Questa mattina, intorno alle ore 7 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato all’interno del locale tecnico di uno stabilimento balneare situato sul litorale di Albissola Marina. Dalla sede centrale di Savona è stata inviata una squadra operativa, supportata da una seconda squad
Lunedì 09 Settembre 2024

Genova, incendio in uno stabilimento balneare: 3 evacuati

GENOVA - Un incendio è divampato nella notte nello stabilimento balneare dei Bagni Liggia a Genova Quarto vicino all'ingresso dell'ospedale Gaslini, tre persone sono state evacuate dell'abitazione soprastante, ma non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo. L