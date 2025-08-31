Incendio in uno stabilimento balneare a Savona: a rischio esplosione 4 bombole gpl

Un incendio ha interessato uno stabilimento balneare di Savona. L'allarme è scattato poco prima delle 15 in via Nizza. Il rogo ha coinvolto anche quattro bombole gpl. Tante le chiamate di preoccupazione arrivate alla centrale dei vigili del fuoco da chi si trovava in quel momento in spiaggia.

I vigili del fuoco, una volta giunti sul luogo, hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l'area allontanando i presenti. Non si registrano feriti né persone intossicate.

Contemporaneamente hanno provveduto a raffreddare le bombole con un ingente quantitativo di acqua per evitare che l'aumento di pressione dovuto al calore potesse provocare scoppi e relative esplosioni. I tecnici del gas hanno provveduto a mettere in sicurezza gli impianti per quanto di loro competenza.

Secondo quanto ricostruito le fiamme hanno avuto origine nella cucina esterna della struttura balneare andando a propagarsi rapidamente all'area circostante dove si trovavano le quattro bombole gpl. Il rogo ha interessato anche alcune palme ad alto fusto. L’incendio ha interessato anche condutture del gas, motivo per cui è stato richiesto l’intervento dei tecnici di Italgas.

