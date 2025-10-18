Gruppo di 80 ciclisti in gita sul monte Aiona, donna si cappotta: in elisoccorso al San Martino

L'incidente durante una gita organizzata

Durante una gita organizzata con un gruppo di circa ottanta ciclisti, una donna ha perso il controllo della bicicletta, finendo per terra in una caduta rovinosa. L'incidente, avvenuto intorno alle 15, ha fatto scattare l'allarme immediato tra i compagni di pedalata, che hanno chiamato i soccorsi

La dinamica della caduta

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal soccorso alpino ligure e dai vigili del fuoco, la ciclista stava affrontando un sentiero sterrato relativamente tecnico quando ha perso l'equilibrio, forse a causa di un sasso o di una buca non visibile sul percorso. La donna, di circa 45 anni e originaria della zona del Levante genovese, ha riportato traumi multipli agli arti e un possibile trauma cranico.



Fortunatamente, il gruppo era ben equipaggiato e ha isolato la zona per facilitare l'arrivo dei soccorritori, evitando ulteriori rischi

L'elisoccorso e il ricovero al San Martino