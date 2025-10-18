Cronaca

Torna alla homepage

Gruppo di 80 ciclisti in gita sul monte Aiona, donna si cappotta: in elisoccorso al San Martino

Ricoverata in codice rosso per dinamica al San Martino
1 minuto e 3 secondi di lettura
di An.De.
Gita di gruppo organizzata a RezzoaglioL'incidente durante una gita organizzata
Durante una gita organizzata con un gruppo di circa ottanta ciclisti, una donna ha perso il controllo della bicicletta, finendo per terra in una caduta rovinosa. L'incidente, avvenuto intorno alle 15, ha fatto scattare l'allarme immediato tra i compagni di pedalata, che hanno chiamato i soccorsi

La dinamica della caduta

Secondo le prime ricostruzioni fornite dal soccorso alpino ligure e dai vigili del fuoco, la ciclista stava affrontando un sentiero sterrato relativamente tecnico quando ha perso l'equilibrio, forse a causa di un sasso o di una buca non visibile sul percorso. La donna, di circa 45 anni e originaria della zona del Levante genovese, ha riportato traumi multipli agli arti e un possibile trauma cranico.

Fortunatamente, il gruppo era ben equipaggiato e ha isolato la zona per facilitare l'arrivo dei soccorritori, evitando ulteriori rischi

L'elisoccorso e il ricovero al San Martino 

Le condizioni della ferita, giudicate serie sul posto, hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso Drago, decollato da Genova. L'elicottero ha verricellato la donna in una zona impervia del monte con il supporto di una squadra a terra del Soccorso Alpino. Trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Domenica 05 Ottobre 2025

Bambino cade dalla bici, grave al Gaslini

Grave incidente nel pomeriggio di questa domenica 5 ottobre. Intorno alle 16 un bambino di circa 11 anni è caduto dalla bicicletta mentre si trovava all'interno dello skate park di Pra'. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il piccolo ha sbattuto il torace contro il manubrio. Su
Giovedì 11 Settembre 2025

Perde il controllo della bici e si schianta contro le auto parcheggiate: è grave

L'incidente in via delle Fabbriche a Voltri, vittima un 39enne

TAGS