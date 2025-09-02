Cronaca

Frana la falesia a Sori, distrutto il monumento ai Caduti del mare

La zona era recintata da tempo
di Redazione
Il maltempo degli ultimi giorni ha creato grossi problemi in Liguria, anche a Sori dove la scorsa notte un tratto di falesia lungo la passeggiata a mare ha ceduto. Si tratta del punto che ospitava il monumento ai Caduti del mare, ora trascinato via dalla frana.

A dare la notizia è il sindaco dell'antico borgo in provincia di Genova, Marco Visca. La zona era recintata da tempo: "Non si è trattato di un evento imprevedibile: quella parte di falesia era stata monitorata e recintata, interdetta al passaggio, proprio perché classificata a rischio crollo. Il cedimento è quindi il risultato di un processo naturale ben noto, che interessa tutta la nostra costa. Come in altre zone del Golfo Paradiso, il nostro territorio è caratterizzato da falesie fragili e soggette a erosione continua".

Si attende il sopralluogo del geologo 

Sin dalle prime ore di questa mattina, tecnici, amministratori e forze dell’ordine sono al lavoro per verificare la stabilità dell'area, mettere in sicurezza la zona e programmare gli interventi necessari. A seguito del crollo, è stata informata la Protezione Civile regionale e partirà una nota ufficiale. Nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo con un geologo per aggiornare la proposta di intervento e i relativi costi, che saranno formalmente comunicati alla Regione.
 
